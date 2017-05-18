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Круглый стол "ВБ": Формирование евразийского сознания в странах ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360000_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426607-ru.html

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18 мая 2017, 10:00       Комментарии

Завтра, 19 мая, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол, посвященный формированию евразийского сознания в гуманитарном сотрудничестве стран ЕАЭС.
Целью предстоящего круглого стола является обсуждение необходимости, а также средств формирования евразийского сознания, нацеленного на укрепление связей между странами и народами ЕАЭС.
В ходе дискуссии планируется рассмотреть следующие вопросы:
<li>роль Кыргызстана в формировании единого евразийского сознания</li><li>методы и средства формирования евразийского сознания</li><li>ценности евразийского сознания и их влияние на духовно-культурные взаимоотношения стран ЕАЭС</li><li>формирование единого образовательного пространства, как фактор евразийского сознания</li><li>роль и значение русского языка в формировании евразийского сознания</li>
Организатор мероприятия – Клуб региональных экспертов КР "Пикир", модератор дискуссионной встречи – заместитель председателя Клуба "Пикир" Эльмира Иманалиева.
Участники:<li>Евгения Строкова - депутат ЖК КР;</li><li>представители Министерства культуры и Министерства образования КР;</li><li>Игорь Шестаков - политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир"; </li><li>Гайша Ибрагимова - гендиректор образовательного комплекса "Илим";</li><li>Леонид Сумароков - президент ассоциации "Союз образовательных учреждений", публицист, военный историк;</li><li>Ишенкуль Болджурова - профессор КРСУ;</li><li>Мамет Тагаев - профессор КРСУ.</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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