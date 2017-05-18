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Исламские игры: Дарья Таланова завоевала бронзу в плавании

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360027_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426606-ru.html

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Боксеры Кыргызстана неудачно выступили на Исламских играх

18 мая 2017, 10:00       Комментарии

Участница двух Олимпийских игр Дарья Таланова завоевала бронзовую медаль Исламских игр солидарности, которые проходят в эти дни в Баку (Азербайджан).
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Таланова выступала на дистанции 200 метров брассом и показала результат 2 минуты 34,53 секунды, что позволило ей завоевать бронзовую медаль игр.
Отметим, ранее она выступала на дистанции 100 метров брассом, где остановилась в шаге от бронзы, заняв четвертое место.
Кроме того, в этой же дистанции среди мужчин Денис Петрашов стал пятым и установил рекорд Кыргызстана, а Кирилл Вайс стал шестым.
Медаль Талановой на сегодняшний день шестая в копилке сборной Кыргызстана в рамках Исламских игр.

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