Исламские игры: Дарья Таланова завоевала бронзу в плавании

18 мая 2017, 10:00 Комментарии

Участница двух Олимпийских игр Дарья Таланова завоевала бронзовую медаль Исламских игр солидарности, которые проходят в эти дни в Баку (Азербайджан).

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Таланова выступала на дистанции 200 метров брассом и показала результат 2 минуты 34,53 секунды, что позволило ей завоевать бронзовую медаль игр.

Отметим, ранее она выступала на дистанции 100 метров брассом, где остановилась в шаге от бронзы, заняв четвертое место.

Кроме того, в этой же дистанции среди мужчин Денис Петрашов стал пятым и установил рекорд Кыргызстана, а Кирилл Вайс стал шестым.

Медаль Талановой на сегодняшний день шестая в копилке сборной Кыргызстана в рамках Исламских игр.