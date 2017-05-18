Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

18 мая 2017, 9:25 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продолжает поездки по регионам республики. Глава правительства 18 мая, с однодневной рабочей поездкой посетит Нарынскую область, сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках поездки он осмотрит ход строительства альтернативной дороги Север – Юг.

"Глава правительства ознакомится с деятельностью и проинспектирует ход строительства ряда инфраструктурных, социальных и сельскохозяйственных объектов. В частности, ознакомится с ходом строительства убойного цеха в селе Кочкор Кочкорского района и деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района. Сооронбай Жээнбеков осмотрит ход проведения весенне-полевых работ в Кочкорском районе, ознакомится с состоянием бассейна суточного регулирования (БСР) в сельском округе Баш-Кууганды и с проектом по строительству БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района", – говорится в сообщении.

Также премьер-министр проинспектирует ход строительства средней школы в селе Чекилдек Кочкорского района и средней школы в селе Чаек Джумгальского района.