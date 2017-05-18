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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426599-ru.html

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В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 18 мая отключат электричество

18 мая 2017, 9:25       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продолжает поездки по регионам республики. Глава правительства 18 мая, с однодневной рабочей поездкой посетит Нарынскую область, сообщает пресс-служба кабмина.
В рамках поездки он осмотрит ход строительства альтернативной дороги Север – Юг.
"Глава правительства ознакомится с деятельностью и проинспектирует ход строительства ряда инфраструктурных, социальных и сельскохозяйственных объектов. В частности, ознакомится с ходом строительства убойного цеха в селе Кочкор Кочкорского района и деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района. Сооронбай Жээнбеков осмотрит ход проведения весенне-полевых работ в Кочкорском районе, ознакомится с состоянием бассейна суточного регулирования (БСР) в сельском округе Баш-Кууганды и с проектом по строительству БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района", – говорится в сообщении.
Также премьер-министр проинспектирует ход строительства средней школы в селе Чекилдек Кочкорского района и средней школы в селе Чаек Джумгальского района.

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