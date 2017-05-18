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В РТ вводят ответственность за нарушение присяги на верность президенту

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360018_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426598-ru.html

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18 мая 2017, 9:12       Комментарии

Парламент Таджикистана 17 мая одобрил новые поправки в закон о правительстве, согласно которым члены кабинета министров, нарушившие присягу на верность президенту, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, чиновников, согласно поправкам, обяжут ежегодно предоставлять в налоговый орган декларацию о доходах и имуществе, зарегистрированном на служащего и членов его семьи.
В июле прошлого года президент Эмомали Рахмон подписал закон о членах правительства и правовом положении членов парламента. Согласно этому закону, впредь новые члены правительства, прежде чем приступить к своим обязанностям, приносят клятву на верность президенту и обещают приложить свои силы для развития и повышения авторитета Таджикистана на мировой арене. Но тогда закон не предусматривал ответственность за нарушение присяги.
Изменения, которые предусматривают принятие присяги парламентариев народу Таджикистана, а членов правительства – президенту страны, были одними из 41 поправки в Конституцию на референдуме 22 мая 2016 года.
В тексте присяги членов правительства говорится, что они "ставят интересы нации и государства превыше всего, приложат все свои силы и знания для социально-экономического развития страны и будут служить ей верно, честно и добросовестно".

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