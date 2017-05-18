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Футбол: "Дордой" и "Алай" снова потерпели поражение на Кубке АФК

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360016_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426597-ru.html

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Кубок АФК: "Дордой" проиграл туркменскому "Алтын Асыру"

18 мая 2017, 9:19       Комментарии

Футбольные клубы "Дордой" (Бишкек) и "Алай" (Ош) потерпели очередные поражение на Кубке АФК. Отметим, матчи проходили в рамках предпоследнего тура группового этапа турнира.
В Бишкеке на стадионе имени Долена Омурзакова, местный "Дордой" принимал чемпиона Таджикистана "Истиклола". Уже в начале матча "Дордой" пропустил быстрый гол и гости вышли вперед. Манучехр Джалилов головой точно направил мяч в сетку ворот - 0:1.
После гола игра стала более спокойной и в основном проходила в центре поля, и первый тайм не был насыщен на опасные моменты.
После перерыва не успел судья дать стартовый свисток, как гости уже праздновали забитый гол. Отличился снова Джалилов, который удачно пробил из-за пределов штрафной в нижний угол ворот "Дордоя" - 0:2.
Отметим, сильный ливень сопровождал игру весь второй тайм, но несмотря на это игра "оживилась" и хозяева начали насаждать ворота соперника. Спустя несколько минут после второго пропущенного гола, дордоевцы все же сумели сократить счет, на 50-й минуте Зариф Сулейман головой направил мяч в сетку ворот - 1:2.
После этого игра еще больше активизировалась и начались взаимные атаки и борьба на каждом участке поля. Однако сравнять счет хозяевам поля не удалось, вместо этого они вновь пропустили гол.
Точнее из-за ошибки в защите "Дордоя" Джалилову удалось оформить хет-трик, забив свой третий мяч в этом матче. На последних секундах матча дордоевцы вовсе подарили гол гостям, защитник Егор Потапов попытался прерывать прострел соперников с левого фланга и перенаправил мяч в свои ворота.
Итоговый счет матча 1:4 в пользу "Истиклола".
Аналогичным счетом завершился матч в Балканабаде между ошским "Алаем" и местным "Алтын Асыром". Четыре гола в свой счет записал Мурат Якшыев, в составе Алая отличился Муролим Ахмедов.
Отметим, заключительные матчи группового этапа Кубка АФК состоится 31 мая, где решится судьба лидера между "Исктиклолом" и "Алтын Асыром", а кыргызстанские клубы "Дордой" и "Алай" сыграют между собой за третье место.

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