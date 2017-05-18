Футбол: "Дордой" и "Алай" снова потерпели поражение на Кубке АФК

18 мая 2017, 9:19 Комментарии

Футбольные клубы "Дордой" (Бишкек) и "Алай" (Ош) потерпели очередные поражение на Кубке АФК. Отметим, матчи проходили в рамках предпоследнего тура группового этапа турнира.

В Бишкеке на стадионе имени Долена Омурзакова, местный "Дордой" принимал чемпиона Таджикистана "Истиклола". Уже в начале матча "Дордой" пропустил быстрый гол и гости вышли вперед. Манучехр Джалилов головой точно направил мяч в сетку ворот - 0:1.

После гола игра стала более спокойной и в основном проходила в центре поля, и первый тайм не был насыщен на опасные моменты.

После перерыва не успел судья дать стартовый свисток, как гости уже праздновали забитый гол. Отличился снова Джалилов, который удачно пробил из-за пределов штрафной в нижний угол ворот "Дордоя" - 0:2.

Отметим, сильный ливень сопровождал игру весь второй тайм, но несмотря на это игра "оживилась" и хозяева начали насаждать ворота соперника. Спустя несколько минут после второго пропущенного гола, дордоевцы все же сумели сократить счет, на 50-й минуте Зариф Сулейман головой направил мяч в сетку ворот - 1:2.

После этого игра еще больше активизировалась и начались взаимные атаки и борьба на каждом участке поля. Однако сравнять счет хозяевам поля не удалось, вместо этого они вновь пропустили гол.

Точнее из-за ошибки в защите "Дордоя" Джалилову удалось оформить хет-трик, забив свой третий мяч в этом матче. На последних секундах матча дордоевцы вовсе подарили гол гостям, защитник Егор Потапов попытался прерывать прострел соперников с левого фланга и перенаправил мяч в свои ворота.

Итоговый счет матча 1:4 в пользу "Истиклола".

Аналогичным счетом завершился матч в Балканабаде между ошским "Алаем" и местным "Алтын Асыром". Четыре гола в свой счет записал Мурат Якшыев, в составе Алая отличился Муролим Ахмедов.

Отметим, заключительные матчи группового этапа Кубка АФК состоится 31 мая, где решится судьба лидера между "Исктиклолом" и "Алтын Асыром", а кыргызстанские клубы "Дордой" и "Алай" сыграют между собой за третье место.