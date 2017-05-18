В колумбийском порту произошла серия взрывов, есть погибшие

18 мая 2017, 9:25 Комментарии

По меньшей мере шесть человек погибли и еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена, сообщает Би-би-си.

Причины взрывов устанавливаются. Агентство "Франс Пресс" со ссылкой на источник сообщает, что полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.

По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американской судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Сообщается, что после взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.

Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.