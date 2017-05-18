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В колумбийском порту произошла серия взрывов, есть погибшие

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360024_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426596-ru.html

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18 мая 2017, 9:25       Комментарии

По меньшей мере шесть человек погибли и еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена, сообщает Би-би-си.
Причины взрывов устанавливаются. Агентство "Франс Пресс" со ссылкой на источник сообщает, что полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.
"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.
По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американской судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.
Сообщается, что после взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.
Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.

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