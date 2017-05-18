Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Каракол попал в топ-5 популярных курортов СНГ для активного отдыхаКаракол попал в топ-5 популярных курортов СНГ для активного отдыхаПремьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую областьПремьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

Число отравившихся мороженым в Узбекистане достигло 1,5 тысячи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360021_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426595-ru.html

Похожие новости

На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение

Ученые из КР приняли участие в международном конгрессе по культуре в Узбекистане

Узбекистан для снижения цен на картофель закупает его в Кыргызстане

В Кыргызстане за нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана - ГПС

За нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана, направлявшийся на заработки в Бишкек

18 мая 2017, 9:27       Комментарии

В Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана мороженым отравились в общей сложности 1,5 тысячи человек. Сотням жителей была оказана первая медицинская помощь, после их выписали домой.
В настоящее время с диагнозом пищевое отравление в больнице остаются сотни человек. Как сообщил один из андижанских врачей, в больнице Шахрихана после пищевого отравления проходят лечение около 200 человек, пять человек переведены в реанимационное отделение.
По сообщениям источников, несколько человек госпитализированы в другие больницы.
В правоохранительных органах Андижанской области сообщили о том, что все отравившиеся ели мороженое в кафе "Макс" в центре Шахрихана.
Ранее в город прибыла группа врачей во главе с замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Узбекистана Сайдмурадом Сайдалиевым.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум