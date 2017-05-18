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Число отравившихся мороженым в Узбекистане достигло 1,5 тысячиЧисло отравившихся мороженым в Узбекистане достигло 1,5 тысячи

Каракол попал в топ-5 популярных курортов СНГ для активного отдыха

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360025_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426594-ru.html

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18 мая 2017, 9:30       Комментарии

Аналитическое агентство "ТурСтат" выявило самые популярные горные курорты СНГ для активного отдыха летом 2017 года. Рейтинг курортов опубликован на сайте агентства.
В первую пятерку популярных у российских туристов горных курортов стран СНГ входят курорты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Узбекистане.
Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.
По данным "ТурСтат", активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.
Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, - в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых - на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге - в среднем $90, а в Цахкадзоре - $80.
Самые популярные курорты СНГ для активного отдыха в горах:
<li>Чимбулак (Казахстан)</li><li>Шахдаг (Азербайджан)</li><li>Цахкадзор (Армения)</li><li>Чимган (Узбекистан)</li><li>Каракол (Кыргызстан)</li>

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