Каракол попал в топ-5 популярных курортов СНГ для активного отдыха

18 мая 2017, 9:30 Комментарии

Аналитическое агентство "ТурСтат" выявило самые популярные горные курорты СНГ для активного отдыха летом 2017 года. Рейтинг курортов опубликован на сайте агентства.

В первую пятерку популярных у российских туристов горных курортов стран СНГ входят курорты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.

По данным "ТурСтат", активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.

Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, - в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых - на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге - в среднем $90, а в Цахкадзоре - $80.

Самые популярные курорты СНГ для активного отдыха в горах:

<li>Чимбулак (Казахстан)</li><li>Шахдаг (Азербайджан)</li><li>Цахкадзор (Армения)</li><li>Чимган (Узбекистан)</li><li>Каракол (Кыргызстан)</li>