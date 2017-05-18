Премьер С.Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

18 мая 2017, 9:03 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков продолжает поездки по регионам республики, сообщает пресс-служба правительства..

Глава Правительства сегодня, 18 мая, с однодневной рабочей поездкой посетит Нарынскую область. В рамках поездки он осмотрит ход строительства альтернативной дороги "Север-Юг". Глава Правительства ознакомится с деятельностью и проинспектирует ход строительства ряда инфраструктурных, социальных и сельскохозяйственных объектов. В частности, ознакомится с ходом строительства убойного цеха в селе Кочкор Кочкорского района и деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков осмотрит ход проведения весенне-полевых работ в Кочкорском районе, ознакомится с состоянием бассейна суточного регулирования (БСР) в сельском округе Баш-Кууганды и с проектом по строительству БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района.

Также Премьер-министр проинспектирует ход строительства средней школы в селе Чекилдек Кочкорского района и средней школы в селе Чаек Джумгальского района.