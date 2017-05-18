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В Кыргызстане появится официальный халал — инициатива Минэкономики

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426592-ru.html

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18 мая 2017, 9:08       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Министерство экономики и промышленности КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления, утверждающего порядок и правила реализации халал-продукции в стране, сообщила пресс-служба ведомства.
Если постановление примут, предприятия, желающие выпускать товар с маркировкой "халал", должны будут пройти специальную сертификацию в госорганах и муфтияте.
"Это повлияет на создание предпосылок для перехода халал-индустрии на стандарты "зеленой экономики". Также постановление поспособствует снижению случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта и числа острых кишечных отравлений, поскольку на рынке уменьшится количество некачественной и контрафактной продукции", - говорится в сообщении.
По данным Минэкономики, данное постановление является одним из этапов концепции развития халал-индустрии. Проект предусматривает создание имиджа Кыргызстана как крупного поставщика экологически чистой сельхозпродукции на внешний рынок в соответствии с международными и халал-стандартами.

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