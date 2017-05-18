В Кыргызстане появится официальный халал — инициатива Минэкономики

18 мая 2017, 9:08 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Министерство экономики и промышленности КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления, утверждающего порядок и правила реализации халал-продукции в стране, сообщила пресс-служба ведомства.

Если постановление примут, предприятия, желающие выпускать товар с маркировкой "халал", должны будут пройти специальную сертификацию в госорганах и муфтияте.

"Это повлияет на создание предпосылок для перехода халал-индустрии на стандарты "зеленой экономики". Также постановление поспособствует снижению случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта и числа острых кишечных отравлений, поскольку на рынке уменьшится количество некачественной и контрафактной продукции", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономики, данное постановление является одним из этапов концепции развития халал-индустрии. Проект предусматривает создание имиджа Кыргызстана как крупного поставщика экологически чистой сельхозпродукции на внешний рынок в соответствии с международными и халал-стандартами.