Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Новую семейную комедию покажут в кинотеатрах КыргызстанаНовую семейную комедию покажут в кинотеатрах КыргызстанаПользователи Сети выбрали самое креативное предложение руки и сердцаПользователи Сети выбрали самое креативное предложение руки и сердца

Мэр Бишкек Албек Ибраимов совершил визит в баню, затем проверил школы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360011_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426591-ru.html

Похожие новости

Прогноз погоды: в Бишкеке сыро

В Бишкеке специалисты расскажут как правильно воспитывать ребенка

Интенсивный дождь — погода в Бишкеке на 18 мая

В Бишкеке пройдет республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения

В 2015 году из Бишкека было вывезено 63,4 тыс. тонн уличного мусора

18 мая 2017, 8:40       Комментарии

Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов совершил рабочий визит в Свердловский район. Мэр проверил реконструкцию подстанции Бишкекского троллейбусного управления в рамках ЕБРР. В ходе объезда мэр поручил начальнику Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзакову улучшить санитарное состояние городских троллейбусов.
Также мэр столицы проинспектировал состояние банно-прачечного комбината. В настоящее время во избежание человеческих жертв БПК №2 закрыт. Кроме того, Албек Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в Свердловском районе. В частности, это улицы Кольбаева от ул., Лермонтова до Ауэзова и улицы Токтоналиева.
Глава столичного муниципалитета посетил школу-гимназию №10. К слову, которая по результатам технического обследования признана аварийной, построена она в 1938 году, проектная мощность 640 учебных мест. Но там в настоящее время обучаются 711 учеников.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум