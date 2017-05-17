Мэр Бишкек Албек Ибраимов совершил визит в баню, затем проверил школы

18 мая 2017, 8:40 Комментарии

Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов совершил рабочий визит в Свердловский район. Мэр проверил реконструкцию подстанции Бишкекского троллейбусного управления в рамках ЕБРР. В ходе объезда мэр поручил начальнику Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзакову улучшить санитарное состояние городских троллейбусов.

Также мэр столицы проинспектировал состояние банно-прачечного комбината. В настоящее время во избежание человеческих жертв БПК №2 закрыт. Кроме того, Албек Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в Свердловском районе. В частности, это улицы Кольбаева от ул., Лермонтова до Ауэзова и улицы Токтоналиева.

Глава столичного муниципалитета посетил школу-гимназию №10. К слову, которая по результатам технического обследования признана аварийной, построена она в 1938 году, проектная мощность 640 учебных мест. Но там в настоящее время обучаются 711 учеников.