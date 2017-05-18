Кандидат в депутаты из Латвии станцевала в купальнике в предвыборном ролике

18 мая 2017, 8:48 Комментарии

Кандидат в депутаты думы латвийского города Даугавпилс, 32-летняя Светлана Лонская (Svetlana Lonska) опубликовала предвыборный ролик, в котором она танцует на берегу моря и поёт о том, что избиратель "даст ей плюсик". Как пишет TJournal, на видео обратило внимание издание Delfi.

В ролике Лонская в доступной форме излагает свою программу избирателям. Она подчёркивает, что услышит мнение жителей города и "ответит каждому "да".

"Я девка хоть и простая, но не глупышка - ты знай! В Англии тёрлась, пахала там на завод, потом в Д-пилс вернулась, типа родной дом зовёт. Стремала, ясное дело, что тут ещё говорить", - поёт Лонская.

В Даугавпилсе Лонская работает тренером по зумба-фитнесу. В 2015 году она создала общественную организацию Buena Vida, занимающуюся популяризацией "активного образа жизни". На выборах, которые пройдут 3 июня, она включена в список партии No sirds Latvijai.

В другом ролике, опубликованном на её YouTube-канале, она в более серьёзной форме излагает свою предвыборную программу.

"Я - такая как есть, без шелухи. Студентка, тренер по зумба-фитнесу, ответственный и честный человек с активной жизненной позицией. Закончилось время говорящих голов в галстуках и никому не понятных клише! Власть должна быть народной - такой, как вы все, как я. Я называю вещи своими именами и не даю невыполнимых обещаний. Я умею работать и готова делать это во благо моего любимого Даугавпилса", - написала Лонская в комментарии.

[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=msM6Gib3gEE[/stream]