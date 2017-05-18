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Кандидат в депутаты из Латвии станцевала в купальнике в предвыборном ролике

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360008_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426590-ru.html

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37 депутатов признались, что не поняли, за что голосовали во время голосования по законопроекту о введении института процессуального соглашения

18 мая 2017, 8:48       Комментарии

Кандидат в депутаты думы латвийского города Даугавпилс, 32-летняя Светлана Лонская (Svetlana Lonska) опубликовала предвыборный ролик, в котором она танцует на берегу моря и поёт о том, что избиратель "даст ей плюсик". Как пишет TJournal, на видео обратило внимание издание Delfi.
В ролике Лонская в доступной форме излагает свою программу избирателям. Она подчёркивает, что услышит мнение жителей города и "ответит каждому "да".
"Я девка хоть и простая, но не глупышка - ты знай! В Англии тёрлась, пахала там на завод, потом в Д-пилс вернулась, типа родной дом зовёт. Стремала, ясное дело, что тут ещё говорить", - поёт Лонская.
В Даугавпилсе Лонская работает тренером по зумба-фитнесу. В 2015 году она создала общественную организацию Buena Vida, занимающуюся популяризацией "активного образа жизни". На выборах, которые пройдут 3 июня, она включена в список партии No sirds Latvijai.
В другом ролике, опубликованном на её YouTube-канале, она в более серьёзной форме излагает свою предвыборную программу.
"Я - такая как есть, без шелухи. Студентка, тренер по зумба-фитнесу, ответственный и честный человек с активной жизненной позицией. Закончилось время говорящих голов в галстуках и никому не понятных клише! Власть должна быть народной - такой, как вы все, как я. Я называю вещи своими именами и не даю невыполнимых обещаний. Я умею работать и готова делать это во благо моего любимого Даугавпилса", - написала Лонская в комментарии.
[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=msM6Gib3gEE[/stream]

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