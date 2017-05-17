Продажа оружия в центре столицы, или Как в армии "проморгали" 5,3 млн сомов

18 мая 2017, 8:52 Комментарии

Нашумевшее уголовное дело по факту продажи оружия в Государственной пограничной службе наконец передано Военной прокуратурой в Первомайский районный суд. Первое судебное заседание назначено на 26 мая. Всего по данному делу проходят 14 человек, в числе которых водитель экс-председателя Госкомитета по делам обороны Марата Кенжисариева, а также представитель МВД. Согласно обвинительным документам, имеющимся в редакции, прапорщик ГПС Рустам Мамбетов продал чуть ли не большую часть имеющегося в отечественной армии оружия всего-то за два года. "ВБ" решил рассказать, каким образом было продано это оружие.

Исходя из документов, Мамбетов начал незаконную продажу оружия еще в 2014 году и продолжал свою предпринимательскую деятельность вплоть до самого задержания в 2016 году.

Стоит заметить, что тогда председателем Погранслужбы являлся не кто иной, как нынешний начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР Райимберди Дуйшенбиев. Интересно, что тогда он отделался лишь выговором от главнокомандующего, а вот пришедший на его место Абдикарим Алимбаев написал рапорт по собственному желанию, после чего покинул свою должность.

Итак, согласно обвинению из склада Погранслужбы были проданы следующие оружие и боеприпасы:

<li>15 единиц автомата АК-74;</li><li>10 единиц АКС-74; </li><li>три единицы винтовки ТОЗ-8;</li><li>16 пистолетов ПМ-9 мм;</li><li>патроны разного калибра - 13 тыс. 937 штук;</li><li>оптические прицелы, приборы наблюдения и ночного видения - 131 комплект;</li><li>одна ручная граната Ф-1 с УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) и другие материально-технические средства.</li>

Общая сумма похищенного и проданного военного имущества составляет 5 млн 313 тыс. 142 сома 46 тыйынов.

Выяснилось, что Мамбетов являлся материально ответственным лицом склада ракетно-артиллерийского вооружения, на него было возложено ведение учета и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. На преступную деятельность его склонил теперь уже бывший начальник этого же склада Эруслан Асаналиев в начале 2014 года. Последний предложил ему похитить со склада АКС-74 для дальнейшей перепродажи. Так как у прапорщика был свободный доступ к складу, Мамбетов похитил автомат и передал его Асаналиеву.

Только с 2015 по 2016 год Мамбетов передал Акуеву для продажи семь пистолетов ПМ-9 мм и восемь автоматов АК-74. За каждую единицу оружия последний получал по $900-1000. Деньги они распределяли между собой.

А вот дальнейшая перепродажа шла через посредника - Жолдошбека Акуева. Он, стоит заметить, также является военнослужащим ГПС и вместе с другими проходит по делу обвиняемым. Передача оружия посреднику состоялась на минуточку... в центре города - возле ЦУМа. Предметом продажи стал автомат за $800. Выручка была распределена между Акуевым - 100 долларов, Асаналиевым - $200 и Мамбетовым - $500.

Далее, видимо, поняв, что можно выручить неплохие деньги, Мамбетов летом 2014 года опять-таки через Асаналиева продал 240 штук патронов калибра 7,62 мм. Сделка проходила в селе Ат-Баши Нарынской области. За это Асаналиев получил жеребца, которого зарезал в честь годовщины смерти своего отца.

Еще один АКС-74 был продан в начале осени того же 2014-го и опять-таки почти в центре города - в районе Западного автовокзала. Не останавливаясь на достигнутом, в 2015-м Мамбетов, встретившись с Акуевым, предложил ему подыскать покупателей для очередной продажи боеприпасов. В итоге со склада ГПС пропало еще 1080 штук патронов калибра 5,45 мм. За это он взял 5 тысяч сомов.

В январе 2016 года прапорщик, видимо, решил увеличить выручку от продажи оружия и, так сказать, реализовал три автомата Калашникова. В данном случае передача осуществлялась на съемной квартире на улице Льва Толстого. Одной из последних продаж военнослужащего стали комплекты приборов наблюдения, в том числе и ночного. Прибыль злоумышленников составила ни много ни мало - 4 млн 483 тыс. 803 сома.

Мы привели далеко не все примеры того, как в армии продавалось, а может и по сей день реализуется оружие. В настоящее время склады Вооруженных сил проверяет межведомственная группа. Столь вопиющий случай получил огласку лишь в прошлом году. Однако нет гарантии того, что то самое оружие, что "плохо лежит", не выстрелит в мирное время.