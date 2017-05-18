Новую семейную комедию покажут в кинотеатрах Кыргызстана

18 мая 2017, 8:43 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В Кыргызстане снята семейная комедия "Эл укпасын", отражающая неприятие кыргызской молодежью национальных обычаев, сообщил автор картины Суйун Откеев.

© Фото / Медиастар продакшнВ Кыргызстане снята семейная комедия "Эл укпасын", отражающая неприятие кыргызской молодежью национальных обычаев, сообщил автор картины Суйун Откеев В фильме рассказывается о кыргызской традиции "бешик куда": 22 года назад родители Дастана и Жамили решили поженить своих детей и пытаются реализовать эти планы.

"В ленте идет речь о разнице во взглядах молодого и старшего поколений. Наше кино отличается от других тем, что в нем поднимается вопрос, соответствуют ли обычаи современным реалиям", - сказал режиссер.

Автор фильма добавил, что это семейная комедия, которую могут смотреть как дети, так и пожилые люди.