Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кандидат в депутаты из Латвии станцевала в купальнике в предвыборном роликеКандидат в депутаты из Латвии станцевала в купальнике в предвыборном роликеМэр Бишкек Албек Ибраимов совершил визит в баню, затем проверил школыМэр Бишкек Албек Ибраимов совершил визит в баню, затем проверил школы

Новую семейную комедию покажут в кинотеатрах Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426588-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанец пытался вывезти из Таджикистана древний экземпляр Корана

В Кыргызстане появится официальный халал — инициатива Минэкономики

В Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и деньги на содержание ребенка

"Вестники нравственности", "Жусуп Баласагын", "Тайны природы", - По каким книгам обучаются кыргызстанские имамы

Кыргызстан посетят депутаты Нацассамблеи Кувейта

18 мая 2017, 8:43       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В Кыргызстане снята семейная комедия "Эл укпасын", отражающая неприятие кыргызской молодежью национальных обычаев, сообщил автор картины Суйун Откеев.
© Фото / Медиастар продакшнВ Кыргызстане снята семейная комедия "Эл укпасын", отражающая неприятие кыргызской молодежью национальных обычаев, сообщил автор картины Суйун Откеев В фильме рассказывается о кыргызской традиции "бешик куда": 22 года назад родители Дастана и Жамили решили поженить своих детей и пытаются реализовать эти планы.
"В ленте идет речь о разнице во взглядах молодого и старшего поколений. Наше кино отличается от других тем, что в нем поднимается вопрос, соответствуют ли обычаи современным реалиям", - сказал режиссер.
Автор фильма добавил, что это семейная комедия, которую могут смотреть как дети, так и пожилые люди.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум