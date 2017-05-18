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Земные бактерии выдержали гигантские давления

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360004_ze...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426587-ru.html

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18 мая 2017, 8:07       Комментарии

Британские ученые показали, что земные бактерии могут выжить в условиях сверхвысоких давлений - в частности, остаться целыми на упавшем из космоса на планету метеорите. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Icarus, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на издание New Scientist.
В лабораторных условиях ученые провели испытания, имитирующие условия, в которых бы оказались земные бактерии Shewanella oneidensis, находящиеся на падающем на планету метеорите. Одноклеточные организмы на две-три микросекунды оказывались под воздействием ударного сжатия (на 1,5 и 2,5 гигапаскаля) и на протяжении 15 минут - статического давления (0,75 гигапаскаля).
Бактерии, испытавшие кратковременное ударное сжатие, сохранились лучше, чем подвергшиеся действию статического давления. Первые, кроме того, продемонстрировали способность к размножению. Причину выживаемости бактерии ученые видят в особом устройстве ее клеточной стенки, также специалисты не исключают наличия у Shewanella oneidensis особых мутаций.
Микроорганизмы в эксперименте специалистов находились при низких температурах, в дальнейшем авторы планируют провести опыты при высоких температурах.
Результаты исследований ученых свидетельствуют, что земные бактерии способны выдержать экстремальные нагрузки, в том числе и в космосе. Специалисты отмечают, что космические миссии, скорее всего, разносят земные микроорганизмы по всей Солнечной системе.

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