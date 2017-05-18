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В Бишкеке специалисты расскажут как правильно воспитывать ребенка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360014_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426586-ru.html

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В Бишкеке пройдет республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения

18 мая 2017, 8:20       Комментарии

19 мая в Бишкеке пройдет конференция на тему "Успешные родители в современном мире". Инициатором мероприятия выступил международный психолого-педагогический центр "SEAR".
Подобного рода конференция для родителей проводится в Кыргызстане впервые. На встрече будут рассмотрены актуальные вопросы:
<li>Мне все сложнее понимать моего ребенка!</li><li>Откуда у него такая агрессия?</li><li>Что должен делать родитель, чтобы ребенок развивался правильно?</li><li>Приближается лето, чем я займу детей?</li><li>Я хочу самореализовываться, но боюсь, что оставлю ребенка без должного внимания!</li>
К работе конференции привлечены ведущие и признанные специалисты, как клинический психолог Елена Нуртазина, доктор педагогических наук Сулейман Гюмюшсой, психолог-терапевт Нурзат Айтпай.
На данном мероприятии родители получат максимум полезной информации при минимуме потраченного времени. Конференция пройдет в отеле "Жаннат" в 18.00.

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