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Пользователи Сети выбрали самое креативное предложение руки и сердца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360007_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426585-ru.html

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18 мая 2017, 8:31       Комментарии

Пользователи Сети назвали австралийца самым креативным женихом в этом году. По их мнению, ему удалось сделать своей девушке самое необычное предложение руки и сердца, пишет Росбалт
Терри и Анна начали встречаться два года назад. На первую годовщину отношений молодой человек подарил своей девушке подвеску из дерева, которую сделал сам. Анна не расставалась с подарком, но даже не догадывалась, что внутри подвески спрятан сюрприз.
Недавно пара отправилась в Шотландию, и в пещере Сму Терри попросил Анну снять подвеску, чтобы якобы сфотографировать ее на камнях. После того как молодой человек сделал фото, он ножом вскрыл украшение и достал из середины обручальное кольцо. Встав на колено, Терри сделал любимой предложение. Удивленная Анна согласилась, пишет Daily Mail.
Примечательно, что Терри снял на камеру всю эту историю, от момента создания кулона до самого предложения. Видео опубликовано на YouTube, за месяц ролик набрал более двух с половиной миллионов просмотров.

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