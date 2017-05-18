Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и деньги на содержание ребенкаВ Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и деньги на содержание ребенка

Интенсивный дождь — погода в Бишкеке на 18 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426584-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке пройдет республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения

В 2015 году из Бишкека было вывезено 63,4 тыс. тонн уличного мусора

Мэрия Бишкека просит граждан убирать за собой строительный мусор

Майские грозы — погода в Кыргызстане на 18 мая

В Бишкеке проходит заседание политсовета партии СДПК

18 мая 2017, 7:33       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В Бишкеке 18 мая временами дождь и гроза, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в столице ожидается западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Днем возможен интенсивный дождь. Дневная температура воздуха составит +19...+21. В ночь на пятницу прохладно - 10-12 градусов выше нуля.
С 17 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум