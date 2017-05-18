Интенсивный дождь — погода в Бишкеке на 18 мая

18 мая 2017, 7:33 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В Бишкеке 18 мая временами дождь и гроза, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в столице ожидается западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Днем возможен интенсивный дождь. Дневная температура воздуха составит +19...+21. В ночь на пятницу прохладно - 10-12 градусов выше нуля.

С 17 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.