В Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и деньги на содержание ребенка

18 мая 2017, 5:29 Комментарии

В Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и 6 тыс. сомов на содержание ребенка. Об этом 17 мая на пресс-конференции в Бишкеке сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева. По ее словам, в Кыргызстне развивается институт фостерных семей и на данный момент 9 таких семей воспитывают детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также Ж.Джумабаева сообщила, что такие семьи проходят специальное обучение, чтобы стать фостерными родителями и всего в Кыргызстане обучено 47 семей.