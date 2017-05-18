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Новости Кыргызстана

В Бишкеке пройдет республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движенияВ Бишкеке пройдет республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения

В Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и деньги на содержание ребенка

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426583-ru.html

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18 мая 2017, 5:29       Комментарии

В Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и 6 тыс. сомов на содержание ребенка. Об этом 17 мая на пресс-конференции в Бишкеке сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева. По ее словам, в Кыргызстне развивается институт фостерных семей и на данный момент 9 таких семей воспитывают детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Также Ж.Джумабаева сообщила, что такие семьи проходят специальное обучение, чтобы стать фостерными родителями и всего в Кыргызстане обучено 47 семей.

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