В Бишкеке пройдет республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения

18 мая 2017, 3:52 Комментарии

Ежегодно Главное управление патрульной милиции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики совместно с Министерством образования и науки КР и Союзом водителей транспортных средств проводят городские, районные, областные и финальный этапы Республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД). По информации ГУПМ, очередной республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения пройдет с 18 по 20 мая 2017 года на базе Республиканского центра детей и юношества "Сейтек" в городе Бишкек.

Республиканский смотр-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения является командным первенством среди учащихся средних общеобразовательных учреждений страны.

В смотре-конкурса примут участие команды, победившие в отборочных турах. По результатам конкурсов будет определена самая сильная команда ЮИДД Кыргызстана в 2017 году, говорится в сообщении.