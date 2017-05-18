Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2015 году из Бишкека было вывезено 63,4 тыс. тонн уличного мусораВ 2015 году из Бишкека было вывезено 63,4 тыс. тонн уличного мусора

В Бишкеке пройдет республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426582-ru.html

Похожие новости

В 2015 году из Бишкека было вывезено 63,4 тыс. тонн уличного мусора

Мэрия Бишкека просит граждан убирать за собой строительный мусор

В Бишкеке проходит заседание политсовета партии СДПК

Зачем повесили два светофора? — вопрос бишкекчанина

В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 18 мая отключат электричество

18 мая 2017, 3:52       Комментарии

Ежегодно Главное управление патрульной милиции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики совместно с Министерством образования и науки КР и Союзом водителей транспортных средств проводят городские, районные, областные и финальный этапы Республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД). По информации ГУПМ, очередной республиканский смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения пройдет с 18 по 20 мая 2017 года на базе Республиканского центра детей и юношества "Сейтек" в городе Бишкек.
Республиканский смотр-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения является командным первенством среди учащихся средних общеобразовательных учреждений страны.
В смотре-конкурса примут участие команды, победившие в отборочных турах. По результатам конкурсов будет определена самая сильная команда ЮИДД Кыргызстана в 2017 году, говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум