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В основном на телефон доверия поступают звонки с жалобами на избиение детей со стороны мачехи, бабушки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426580-ru.html

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В Бишкеке отпразднуют Международный день "детского телефона доверия"

18 мая 2017, 1:31       Комментарии

В основном на телефон доверия поступают звонки с жалобами на избиение детей со стороны мачехи, бабушки. Об этом АКИpress рассказала директор центра "Телефон доверия для детей" при Минтруда и соцразвития Марина Джапаркулова. По ее словам, за полтора года работы телефона доверия "111" поступило 370 звонков от детей. "Они в основном обращались, когда были расстроены: подростки после расставания, по фактам рэкета, есть дети, которые сообщали, что учителя ударили их по голове, либо необоснованно снижают оценки", - сказала она.

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