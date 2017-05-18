18 мая 2017, 1:31 Комментарии

В основном на телефон доверия поступают звонки с жалобами на избиение детей со стороны мачехи, бабушки. Об этом АКИpress рассказала директор центра "Телефон доверия для детей" при Минтруда и соцразвития Марина Джапаркулова. По ее словам, за полтора года работы телефона доверия "111" поступило 370 звонков от детей. "Они в основном обращались, когда были расстроены: подростки после расставания, по фактам рэкета, есть дети, которые сообщали, что учителя ударили их по голове, либо необоснованно снижают оценки", - сказала она.