"Вестники нравственности", "Жусуп Баласагын", "Тайны природы", - По каким книгам обучаются кыргызстанские имамы

17 мая 2017, 23:22 Комментарии

Человек может быть хорошим мусульманином и в то же вемя быть носителем собственной национальной культуру. Об этом 17 мая на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.

По его словам для обучения имамов издаются множество книг и сборников.

С января 2016 года изданы сборники "Калем жана Ыйман", "Краткий словарь религиозных терминов на кыргызском языке", "Флагман правильного пути - имам Матуриди", "Наш пророк - вестник мира", "Кун фу зы", "Вестник нравственности", "Ислам агымдары тарыхы" ("История исламских течений"), "Женилдетилген хадис терминдери" ("Упрощенные термины хадиса"), брошюра "Жусуп Баласагын", "Чыгыштын чырактары" ("Светилы Востока").

Книга "Вестник нравственности" ("Ыйман жарчылары") состоит из произведений кыргызских акынов-импровизаторов, акынов-заманистов.

В сборник вошли стихотворения Арстанбека Буйлаш уулу, Барпы Алыкулова, Женижока, Молдо Кылыча и других авторов.