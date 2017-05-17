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Генконсул КР в городе Дубай А.Маматбеков встретился с главой полиции эмирата Дубай (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426577-ru.html

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17 мая 2017, 22:29       Комментарии

Генеральный консул КР в городе Дубай Айбек Маматбеков15 мая встретился с генерал-майором Абдуллах Халиф Аль-Мари, главой полиции эмирата Дубай. Как сообщила пресс-служба МИД КР, приоритетным направлением повестки встречи стал вопрос развития сотрудничества и обмен практического опыта в области передовых IT технологий между правоохранительными органами КР и эмирата Дубай.
Согласно информации главы полиции эмирата Дубай, сотрудники полиции постоянно находятся на пульсе оперативного реагирования и предоставляют защиту и безопасность, осуществляют координацию экстренных служб.
Генерал-майор Абдуллах Халиф Аль-Мари также отметил важную задачу сотрудников полиции эмирата Дубай над повышением индекса Happiness Index, так называемого индикатора "Счастья" в рамках проекта Smart City, измеряющего качество предоставления услуг населению, а также доверия.
А.Маматбеков проинформировал главу полиции эмирата Дубай о стартовавшем в Кыргызстане национальном проекте "Таза Коом", направленного на улучшение уровня и качества предоставления населению государственных услуг. В этом же национальном проекте внедряется система "Безопасный город", направленной на обеспечение безопасности граждан и гостей нашей страны и профилактику нарушений ПДД. Кыргызской стороной была отмечена схожесть целей и задач проекта "Таза Коом" с проектами эмиратской стороны, которые уже успешно реализуются в последние годы в ОАЭ, рассказал он.
Генконсул выразил просьбу об организации визита представителей правоохранительных органов и экспертов КР в Дубай для обмена практического опыта, и предоставления методологической помощи при реализации проекта "Таза Коом".
Глава полиции эмирата Дубай выразил готовность к приему кыргызских коллег в Дубай и оказании необходимой помощи. Сроки осуществления визита будут согласованы в ближайшее время, говорится в сообщении.

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