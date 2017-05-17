Генконсул КР в городе Дубай А.Маматбеков встретился с главой полиции эмирата Дубай (фото)

17 мая 2017, 22:29 Комментарии

Генеральный консул КР в городе Дубай Айбек Маматбеков15 мая встретился с генерал-майором Абдуллах Халиф Аль-Мари, главой полиции эмирата Дубай. Как сообщила пресс-служба МИД КР, приоритетным направлением повестки встречи стал вопрос развития сотрудничества и обмен практического опыта в области передовых IT технологий между правоохранительными органами КР и эмирата Дубай.

Согласно информации главы полиции эмирата Дубай, сотрудники полиции постоянно находятся на пульсе оперативного реагирования и предоставляют защиту и безопасность, осуществляют координацию экстренных служб.

Генерал-майор Абдуллах Халиф Аль-Мари также отметил важную задачу сотрудников полиции эмирата Дубай над повышением индекса Happiness Index, так называемого индикатора "Счастья" в рамках проекта Smart City, измеряющего качество предоставления услуг населению, а также доверия.

А.Маматбеков проинформировал главу полиции эмирата Дубай о стартовавшем в Кыргызстане национальном проекте "Таза Коом", направленного на улучшение уровня и качества предоставления населению государственных услуг. В этом же национальном проекте внедряется система "Безопасный город", направленной на обеспечение безопасности граждан и гостей нашей страны и профилактику нарушений ПДД. Кыргызской стороной была отмечена схожесть целей и задач проекта "Таза Коом" с проектами эмиратской стороны, которые уже успешно реализуются в последние годы в ОАЭ, рассказал он.

Генконсул выразил просьбу об организации визита представителей правоохранительных органов и экспертов КР в Дубай для обмена практического опыта, и предоставления методологической помощи при реализации проекта "Таза Коом".

Глава полиции эмирата Дубай выразил готовность к приему кыргызских коллег в Дубай и оказании необходимой помощи. Сроки осуществления визита будут согласованы в ближайшее время, говорится в сообщении.