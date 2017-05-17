Сооронбай Жээнбеков выдвинут кандидатом в президенты — СМИ

17 мая 2017, 20:58 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Политсовет партии СДПК решил выдвинуть премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты, пишет АКИpress со ссылкой на лидера парламентской фракции Ису Омуркулова.

Соответствующее решение было принято в среду, 17 мая, за заседании политсовета. По словам Омуркулова, на ближайшем съезде партии, кандидатуру Жээнбекова официально утвердят.

Сооронбай Жээнбеков был избран главой правительства 13 апреля 2016 года. Он родился 16 ноября 1958 года в селе Тельман Кара-Кульджинского района Ошской области. Имеет высшее образование. Возглавлял Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, был губернатором и полпредом Ошской области, занимал пост первого замруководителя аппарата президента при Алмазбеке Атамбаеве.

Выборы президента Кыргызстана планируется провести осенью нынешнего года. Жогорку Кенеш должен будет объявить дату 19 июля. У действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается срок полномочий. Согласно Конституции, один и тот же гражданин не может избираться на высший пост в стране два раза подряд.

С кандидатами в президенты уже определились несколько политических партий. На высший пост в Кыргызстан будут баллотироваться экс-премьер Темир Сариев и лидер фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев.