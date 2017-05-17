Каракол вошел в пятерку лучших мест СНГ для летнего отдыха россиян

17 мая 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. Каракол вошел в топ-5 курортов стран СНГ для активного летнего отдыха в рейтинге аналитического агентства ТурСтат.

Активный отдых в горах включает походы (треккинг), джиппинг, поездки на горных велосипедах (маунтинбайк) и квадроциклах, конные прогулки, SPA и фитнес.

Пятерку самых популярных у россиян горных курортов стран СНГ составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан) и Каракол (Кыргызстан). Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.

Согласно данным ТурСтат, активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней. Самый дешевый отдых, включая проживание и питание, - в Караколе и Чимгане (менее 70 долларов в сутки), а самый дорогой - на Чимбулаке (более 100 долларов). В Шахдаге минимальный туристический бюджет составляет 90 долларов в сутки, в Цахкадзоре - 80.

Ранее агентство сообщало, что Иссык-Куль - одно из самых популярных мест у российских туристов.

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