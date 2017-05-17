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Лаврову объявим выговор, не раскрыл нам секретов Трампа — шутка Путина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426572-ru.html

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17 мая 2017, 20:25       Комментарии

В понедельник газета Washington Post сообщила, что Трамп рассказал Лаврову некие сведения, которые "подвергли риску критически важный источник разведывательной информации" о группировке "Исламское государство".
Видео выступления Владимира Путина разместило РИА Новости. Президент пошутил, что собирается сделать главе МИД выговор, поскольку тот не поделился с руководством секретами Трампа.
"В Америке развивается политическая шизофрения - ничем другим обвинения в адрес действующего президента я объяснить не могу. С Лавровым уже сегодня разговаривал. Придется объявить ему выговор, потому что он этими секретами ни со мной, ни с представителями спецслужб не поделился. Если администрация Штатов этого захочет, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом ", - сказал Путин.
Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, что Дональд Трамп и Сергей Лавров обсудили общие угрозы, но не поднимали тему об источниках или методах работы разведки.

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