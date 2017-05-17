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"Озодагон": СМИ: В Таджикистане найден бункер, принадлежащий сотруднику антикоррупционного органа с мешками денег, золота и шестью Джипами

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ozodagon-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426571-ru.html

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17 мая 2017, 19:55       Комментарии

Озодагон. В Таджикистане в доме старшего следователя антикоррупционного органа Фирдавса Ниёзбадалова найден бункер, в котором содержались мешки с деньгами, золотом, драгоценными камнями и 6 Джипов.
Как передает "Ахбор", тайник был обнаружен 16 мая в городе Бустон (бывший Чкаловск) во время обыска дома родителей Ниезбадалова.
Издание отмечает, что Ниезбадалов зять бывшего секретаря Совета национальной безопасности Амиркула Азимова. Его отец,
Абдугаффор Ниёзбадалов, бывший заместитель прокурора Согдийской области проживал по адресу улица Айни напротив аэропорта Худжанда. Его просторный особняк включил в себя шесть домов с камерами видеонаблюдения, подземными гаражами и т.д.
Обыск проводился сотрудниками ГКНБ.
По данным свидетелей, старший Ниёзбадалов добровольно показал следователям вход в бункер, который был практически незаметен.
Множество свидетелей, собравшихся возле особняка видели как из него были извлечены несколько мешков с долларами, золотом и драгоценными камнями и шесть Джипов.
По их словам, мать Фирдавса Ниёзбадалова оказала яростное сопротивление следователям и угрожала им самосожжением.
Она утверждала, что эти ценности не принадлежат сыну, а являются их собственностью. На это следователи сказали: "Что как это вы будучи государственным нотариусом на зарплату смогли собрать такие средства"?
- Поскольку она громко кричала и вопила, сотрудники органов безопасности прекратили подсчет денег, в присутствии свидетелей. Все деньги, золото и драгоценные камни побросали в мешки и поставили на них печать, - говорят свидетели.
Ранее во время обыска дома следователя прокуратуры Худжанда Алишера Ниёзбадалова - брата Фирдавса также были изъяты значительные средства. Алишер утверждал, что эти средства принадлежат брату.

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