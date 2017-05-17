Мэрия Бишкека просит граждан убирать за собой строительный мусор

17 мая 2017, 20:13 Комментарии

Инспектора Санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек (СЭИ) на постоянной основе проводят работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Рейдовые мероприятия санитарно-экологической инспекции проходят ежедневно.

Во время выездных мероприятий установлено, что на прилегающей территории ТСЖ "Джал-29", расположенного по улице Тыналиева №3/3, и на прилегающей территории городского дома культуры "Диалог", расположенного по улице Трудовой №4, складируются строительные отходы в неустановленных местах.

Инспектора по двум этим фактам нарушения составили протокола по ст. 488 КоАО КР "О не допущении складирования строительных отходов, а также ТБО (мусора) в неустановленных местах". На данный момент нарушения устранены.

СЭИ предупреждает, что при выявлении фактов несвоевременной и некачественной работы по уборке и очистке прилегающей территории от мусора нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов". Это влечет наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шесть часов.

Также бишкекчан будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Нарушитель будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.