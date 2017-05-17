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Кыргызстан посетят депутаты Нацассамблеи КувейтаКыргызстан посетят депутаты Нацассамблеи Кувейта

О.Панкратов: "Совет ЕЭК сосредоточит усилия на разработке документов, обеспечивающих рост экономик стран ЕАЭС"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/o.pankrat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426569-ru.html

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17 мая 2017, 19:40       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сосредоточит усилия на разработке документов, обеспечивающих рост экономик стран-участниц ЕАЭС и уровень благосостояния граждан. Об этом вице-премьер-министр КР, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов сказал в ходе очередного заседания Совета ЕЭК, которое прошло сегодня, 17 мая, в городе Москва (Российская Федерация).
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в ходе заседания Совета ЕЭК были обсуждены вопросы сотрудничества в области экономики, торговли, таможенного декларирования, транспорта, регулирования рынка лекарственных средств.
"Вопросы, включенные в повестку сегодняшнего заседания Совета ЕЭК, носят разноплановый характер. В ходе заседания нам удалось найти консенсус по большинству вопросов. Я уверен, что рассмотренные и одобренные в ходе заседания документы станут, равно как и ранее подписанные соглашения, основой для поступательного развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Важно также и то, что принятые решения направлены на поддержку бизнес-среды и развитию деловой инициативы", - сказал вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии одобрен ряд важных документов, направленных на дальнейшую интеграцию стран-участниц Евразийского экономического союза.
В заседании Совета Евразийской экономической комиссии приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК.

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