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О.Панкратов: "Совет ЕЭК сосредоточит усилия на разработке документов, обеспечивающих рост экономик стран ЕАЭС"О.Панкратов: "Совет ЕЭК сосредоточит усилия на разработке документов, обеспечивающих рост экономик стран ЕАЭС"Девочка, удочеренная американцами, играет на скрипке гимн КыргызстанаДевочка, удочеренная американцами, играет на скрипке гимн Кыргызстана

Кыргызстан посетят депутаты Нацассамблеи Кувейта

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426568-ru.html

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17 мая 2017, 19:21       Комментарии

В город Бишкек 18-20 мая с рабочим визитом посетит делегация депутатов Национальной Ассамблеи Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР. Кувейтские парламентарии, которые являются членами кыргызско-кувейтской межпарламентской группы дружбы, прибывают в Кыргызстан в рамках договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Алмазбека Атамбаева в Кувейт в 2015 году.
В ходе визита кувейтская делегация будет принята руководством Жогорку Кенеша КР и Духовного управления мусульман Кыргызстана.
На встрече в Жогорку Кенеше КР планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества между парламентами двух государств.
В ходе визита в ДУМК кувейтские депутаты будут ознакомлены с деятельностью Духовного управления, говорится в сообщении.

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