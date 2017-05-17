Кыргызстан посетят депутаты Нацассамблеи Кувейта

17 мая 2017, 19:21 Комментарии

В город Бишкек 18-20 мая с рабочим визитом посетит делегация депутатов Национальной Ассамблеи Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР. Кувейтские парламентарии, которые являются членами кыргызско-кувейтской межпарламентской группы дружбы, прибывают в Кыргызстан в рамках договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Алмазбека Атамбаева в Кувейт в 2015 году.

В ходе визита кувейтская делегация будет принята руководством Жогорку Кенеша КР и Духовного управления мусульман Кыргызстана.

На встрече в Жогорку Кенеше КР планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества между парламентами двух государств.

В ходе визита в ДУМК кувейтские депутаты будут ознакомлены с деятельностью Духовного управления, говорится в сообщении.