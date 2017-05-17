Девочка, удочеренная американцами, играет на скрипке гимн Кыргызстана

17 мая 2017, 19:20 Комментарии

Пресс-конференция в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан была посвящена теме "Защита детей. О судьбе детей из КР, усыновленных иностранцами".

С 2013 года иностранцы усыновили 66 детей, рожденных в Кыргызстане. В основном, по информации Джумабаевой, их усыновителями становятся граждане США, Нидерландов и Швеции.

"Наши дети прекрасно адаптировались в Америке, мы встречались с ними. Они часто хотят узнать от своих усыновителей, почему их бросили биологические родители. Им деликатно объясняют, что судьба человека иногда складывается очень сложно. "Мама была вынуждена отказаться от тебя, но при этом она тебя сильно любит и вспоминает о тебе", - рассказала Джумабаева.

Кыргызстанские дети создали в США свою ассоциацию - они регулярно встречаются по праздникам. Многие из них собираются приехать на родину, чтобы найти своих биологических родителей.

"Одна из удочеренных девочек сыграла нам на скрипке гимн Кыргызстана, это очень радует. Ее новые родители рассказали, что в их доме есть специальный уголок, где находятся текст гимна, флаг и герб нашей страны. Девочка изучает родную культуру в Интернете", - добавила Джумабаева.

Во время праздничных встреч кыргызстанские дети общаются, поют друг для друга кыргызские песни и учатся танцам.