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Сотрудники госорганов ознакомились с использованием базы данных ВТО по тарифам - Минэкономики КР

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426566-ru.html

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17 мая 2017, 18:52       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Сотрудники госорганов ознакомились с использованием базы данных Всемирной торговой организации (ВТО) по тарифам, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
Как отмечается, Минэкономики совместно с ВТО, при техническом содействии партнеров по развитию Германского общества по международному сотрудничеству и (GIZ) и Проекта по торговой логистике в Центральной Азии (IFC WBG) в период с 15 по17 мая 2017 года провели Национальный семинар по перечням уступок и обязательств в торговле товарами, тарифам и изменению тарифных уступок в рамках ВТО.
Прибывшие в Бишкеке эксперты Секретариата ВТО провели семинар для сотрудников госорганов по использованию базы данных ВТО по тарифам.
В частности, состоялось ознакомление с основными положениями и правилами ВТО, регламентирующих вопросы повторных переговоров в связи с изменением тарифных уступок и обязательств страны-члена ВТО и практическое изучение информационных инструментов ВТО по тарифам и торговле.
В связи с применением Единого таможенного тарифа ЕАЭС, а также в целях соблюдения международных обязательств Кыргызстана в рамках ВТО в настоящее время проводится работа по подготовке к повторным переговорам с заинтересованными членами ВТО по изменению тарифных обязательств КР в ВТО.
Семинар был направлен на предоставление знаний и информации о соглашениях ВТО и многосторонних торговых обязательствах страны, а также стран-членов ВТО.

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