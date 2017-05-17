М.Абулгазиев: "Арабские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан"

17 мая 2017, 18:54 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев накануне принял участие в 42 собрании Исламского Банка Развития в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В рамках собрания он провел встречи с вице-президентом Исламского Банка Развития Саед Ага, директором по операционным вопросам Кувейтского Фонда арабского экономического развития Марваном Аль-Ганемом и представителем фонда ОПЕК Фуад Аль-Базамом.

Первый вице-премьер КР подчеркнул, что на данный момент в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года, в рамках которой предусмотрен ряд крупных экономических проектов.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной сфере, энергетике, медицине, развитии ирригационных систем и обеспечении населения чистой водой. Арабские предприниматели отметили, что реализация вышеназванных проектов интересна Фонду. Кроме того был озвучен запрос Правительства КР по увеличению доли грант-элемента по линии арабских фондов в соответствии с условиями Стратегии управлением государственного долга страны.