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М.Абулгазиев: "Арабские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/m.abulgaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426565-ru.html

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17 мая 2017, 18:54       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев накануне принял участие в 42 собрании Исламского Банка Развития в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В рамках собрания он провел встречи с вице-президентом Исламского Банка Развития Саед Ага, директором по операционным вопросам Кувейтского Фонда арабского экономического развития Марваном Аль-Ганемом и представителем фонда ОПЕК Фуад Аль-Базамом.
Первый вице-премьер КР подчеркнул, что на данный момент в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года, в рамках которой предусмотрен ряд крупных экономических проектов.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной сфере, энергетике, медицине, развитии ирригационных систем и обеспечении населения чистой водой. Арабские предприниматели отметили, что реализация вышеназванных проектов интересна Фонду. Кроме того был озвучен запрос Правительства КР по увеличению доли грант-элемента по линии арабских фондов в соответствии с условиями Стратегии управлением государственного долга страны.

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