Опрос "Выбери своего президента!" – В лидерах остались кандидаты Бабанов и Сариев

17 мая 2017, 19:14 Комментарии
Завершен второй онлайн-опрос "За кого вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли сегодня?".
Отличие данного опроса в том, что голосование шло только в мобильном приложении АКИpress (Android и iOS).
Опрос стартовал 11 мая и завершился 17 мая в 12:00. За неделю свои голоса отдали 2068 пользователей приложения.
Голоса вероятных кандидатов распределились следующим образом:
Согласно выборному законодательству, если кандидат не набирает свыше 50% голосов избирателей, то первые два кандидата, набравшие больше всего голосов, выходят во второй тур.
Таким образом, в виртуальном опросе АКИpress однозначного победителя нет. Можно сказать, что кандидаты Омурбек Бабанов (41,15%) и Темир Сариев (34,24%) вышли во второй тур.
По сравнению с опросом, проведенным месяц назад, в нынешний были добавлены фамилии еще нескольких человек, которых предложили читатели. Среди них наиболее высокий результат - 4,01% - показал Абдылдаев. За ним расположились Исаков, Жээнбеков и другие.
Непопулярны среди читателей кандидатуры Ташиева (2 голоса), Келдибекова и Саляновой (по одному).
Распределение голосов по дням и мобильным устройствам:
Опрос "Выбери своего президента!"
ИА АКИpress
Больше всего проголосовавших пользователей используют мобильные аппараты Samsung - таких устройств 1107, а также iPhone - 559.
Топ-10 аппаратов:
1. Samsung - 1107;
2. iPhone/iPad - 559;
3. Xiaomi - 129;
4. LG - 64;
5. Sony - 41;
6. Lenovo - 36;
7. Huawei - 30;
8. HTC - 27;
9. Meizu - 19;
10. ZTE и Asus - по 10.
Основной принцип голосования:
Одно устройство - один голос
Отдать свой голос за кандидата можно через мобильное приложение АКИpress, которое доступно как для Android (GooglePlay), так и для устройств на iOS (AppStore).
ВАЖНО: Должна быть установлена последняя версия приложения (на сегодня это версия 2.0.1.8 для Android и версия 1.2 для iOS).
С одного мобильного устройства отдать голос за кандидата можно только один раз, что затрудняет попытки так называемой "накрутки" голосов.
Подобные опросы будут проводиться регулярно - 1 раз в месяц.
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результаты опроса за апрель
Официально
Выборы президента пройдут осенью, когда истекает 6-летний срок полномочий нынешнего президента Алмазбека Атамбаева. Дата голосования - 19 ноября 2017 года. Но выборы в случае утверждения в ЖК могут пройти на месяц раньше.
Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.
Прим:
- Голосование в приложении АКИpress не является официальным.