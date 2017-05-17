Опрос "Выбери своего президента!" – В лидерах остались кандидаты Бабанов и Сариев

17 мая 2017, 19:14 Комментарии

Завершен второй онлайн-опрос "За кого вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли сегодня?".

Отличие данного опроса в том, что голосование шло только в мобильном приложении АКИpress (Android и iOS).

Опрос стартовал 11 мая и завершился 17 мая в 12:00. За неделю свои голоса отдали 2068 пользователей приложения.

Голоса вероятных кандидатов распределились следующим образом:

Согласно выборному законодательству, если кандидат не набирает свыше 50% голосов избирателей, то первые два кандидата, набравшие больше всего голосов, выходят во второй тур.

Таким образом, в виртуальном опросе АКИpress однозначного победителя нет. Можно сказать, что кандидаты Омурбек Бабанов (41,15%) и Темир Сариев (34,24%) вышли во второй тур.

По сравнению с опросом, проведенным месяц назад, в нынешний были добавлены фамилии еще нескольких человек, которых предложили читатели. Среди них наиболее высокий результат - 4,01% - показал Абдылдаев. За ним расположились Исаков, Жээнбеков и другие.

Непопулярны среди читателей кандидатуры Ташиева (2 голоса), Келдибекова и Саляновой (по одному).

Распределение голосов по дням и мобильным устройствам:

Опрос "Выбери своего президента!"

ИА АКИpress

Больше всего проголосовавших пользователей используют мобильные аппараты Samsung - таких устройств 1107, а также iPhone - 559.

Топ-10 аппаратов:

1. Samsung - 1107;

2. iPhone/iPad - 559;

3. Xiaomi - 129;

4. LG - 64;

5. Sony - 41;

6. Lenovo - 36;

7. Huawei - 30;

8. HTC - 27;

9. Meizu - 19;

10. ZTE и Asus - по 10.

Основной принцип голосования:

Одно устройство - один голос

Отдать свой голос за кандидата можно через мобильное приложение АКИpress, которое доступно как для Android (GooglePlay), так и для устройств на iOS (AppStore).

ВАЖНО: Должна быть установлена последняя версия приложения (на сегодня это версия 2.0.1.8 для Android и версия 1.2 для iOS).

С одного мобильного устройства отдать голос за кандидата можно только один раз, что затрудняет попытки так называемой "накрутки" голосов.

Подобные опросы будут проводиться регулярно - 1 раз в месяц.

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результаты опроса за апрель

Официально

Выборы президента пройдут осенью, когда истекает 6-летний срок полномочий нынешнего президента Алмазбека Атамбаева. Дата голосования - 19 ноября 2017 года. Но выборы в случае утверждения в ЖК могут пройти на месяц раньше.

Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Прим:

- Голосование в приложении АКИpress не является официальным.