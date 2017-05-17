Зачем повесили два светофора? — вопрос бишкекчанина

17 мая 2017, 18:47 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. На пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева на одном столбе установлено два светофора, написал по WhatsApp-каналу бишкекчанин Николай Минич.

Мужчина поинтересовался, зачем городские службы повесили рядом светофоры, дублирующие друг друга.

"Это неприемлемая ситуация в условиях финансового кризиса и на фоне громогласных заявлений об оптимизации бюджета. Тем более расположение объектов абсолютно нелогично, абсурдно, сбивает с толку водителей", - считает читатель.

Ответ

Два светофора висят на одном столбе на случай, если один из них перегорит, сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник отдела обслуживания светофорного управления СМЭУ УПМ МВД Кыргызстана Сергей Осипов.

"По идее напротив каждого светофора, на противоположной части перекрестка, должен стоять такой же дублирующий. Но там его негде было установить, поэтому повесили их рядом. Тут нет нарушения", - объяснил Осипов.

Он добавил, что стандарты позволяют устанавливать два светофора на одном столбе и это не единственный перекресток, на котором электронные регулировщики дублируют друг друга.

Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.