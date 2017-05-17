Бубусаре Бейшеналиевой 91 год. Неизвестные фото великой балерины

17 мая 2017, 18:55 Комментарии

Бубусара Бейшеналиева родилась в 1926 году недалеко от города Фрунзе - в селе Воронцовка и в десятилетнем возрасте была отправлена с группой детей в Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени Агриппины Вагановой). Она училась под руководством выдающейся русской балерины Агриппины Вагановой.

Первый выход будущей примы на сцену состоялся в 13 лет - Бейшеналиева выступила в Большом театре во время I Декады кыргызского искусства и литературы.

Окончив училище в 1941 году, она стала первой солисткой Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Бубусара исполнила 20 партий в балетах "Селкинчек", "Чолпон", "Раймонда", "Бахчисарайский фонтан", "Лебединое озеро", "Куйручук" и многих других. Ее партнером в течение восемнадцати лет был народный артист Киргизской ССР Уран Сарбагишев. Балерина ушла из жизни 10 мая 1973 года после продолжительной неизлечимой болезни.