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Бубусаре Бейшеналиевой 91 год. Неизвестные фото великой балерины

 

Фотографии: sputnik.kg

                 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426561-ru.html

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17 мая 2017, 18:55       Комментарии

Бубусара Бейшеналиева родилась в 1926 году недалеко от города Фрунзе - в селе Воронцовка и в десятилетнем возрасте была отправлена с группой детей в Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени Агриппины Вагановой). Она училась под руководством выдающейся русской балерины Агриппины Вагановой.
Первый выход будущей примы на сцену состоялся в 13 лет - Бейшеналиева выступила в Большом театре во время I Декады кыргызского искусства и литературы.
Окончив училище в 1941 году, она стала первой солисткой Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Бубусара исполнила 20 партий в балетах "Селкинчек", "Чолпон", "Раймонда", "Бахчисарайский фонтан", "Лебединое озеро", "Куйручук" и многих других. Ее партнером в течение восемнадцати лет был народный артист Киргизской ССР Уран Сарбагишев. Балерина ушла из жизни 10 мая 1973 года после продолжительной неизлечимой болезни.

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