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Майские грозы — погода в Кыргызстане на 18 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426560-ru.html

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17 мая 2017, 19:11       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. По всей республике 18 мая пройдут дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В Чуйской области ночью 11-16 градусов выше нуля, днем 23-28 со знаком "плюс".
В Таласской области в ночное время +10...+15, днем термометры покажут 18-23 градуса тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +14...+19, днем воздух прогреется до +19...+25.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 8-13 градусов со знаком "плюс", днем ожидается от 18 до 23 тепла.
В Нарынской области ночью +6...+11, днем до 23 градусов выше нуля.
В Оше временами дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, дневная составит +18...+23.
В Бишкеке также временами дождь, гроза, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью 13-15 выше нуля, днем +19...+21.
С 17 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.

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