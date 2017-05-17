Майские грозы — погода в Кыргызстане на 18 мая

17 мая 2017, 19:11 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. По всей республике 18 мая пройдут дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В Чуйской области ночью 11-16 градусов выше нуля, днем 23-28 со знаком "плюс".

В Таласской области в ночное время +10...+15, днем термометры покажут 18-23 градуса тепла.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +14...+19, днем воздух прогреется до +19...+25.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 8-13 градусов со знаком "плюс", днем ожидается от 18 до 23 тепла.

В Нарынской области ночью +6...+11, днем до 23 градусов выше нуля.

В Оше временами дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, дневная составит +18...+23.

В Бишкеке также временами дождь, гроза, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью 13-15 выше нуля, днем +19...+21.

С 17 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.