Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Наркоторговля и вымогательство — в Джалал-Абаде уволят милиционеровНаркоторговля и вымогательство — в Джалал-Абаде уволят милиционеровАбулгазиев: Арабские предприниматели заинтересованы в инвестировании в КыргызстанАбулгазиев: Арабские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан

На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-granit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426559-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан посетят депутаты Нацассамблеи Кувейта

Девочка, удочеренная американцами, играет на скрипке гимн Кыргызстана

Майские грозы — погода в Кыргызстане на 18 мая

М.Абулгазиев: "Арабские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан"

Абулгазиев: Арабские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан

17 мая 2017, 18:37       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, сегодня в 16:02 по местному времени в Кыргызстане сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3 балла.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 10 км к западу от с.Шоро-Башат, 15 км к северу-западу от г.Узген, 19 км к юго-востоку от г.Джалал-Абад, 22 км к юго-западу от г.Кок-Янгак, 45 км к северу-востоку от г.Ош.
В населённых пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в с.Шоро-Башат - 2,5 балла, г.Узген, Джалал-Абад - 2 балла.
По предварительным данным жертв и разрушений нет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум