17 мая 2017, 18:37 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, сегодня в 16:02 по местному времени в Кыргызстане сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3 балла.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 10 км к западу от с.Шоро-Башат, 15 км к северу-западу от г.Узген, 19 км к юго-востоку от г.Джалал-Абад, 22 км к юго-западу от г.Кок-Янгак, 45 км к северу-востоку от г.Ош.

В населённых пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в с.Шоро-Башат - 2,5 балла, г.Узген, Джалал-Абад - 2 балла.

По предварительным данным жертв и разрушений нет.