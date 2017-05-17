Наркоторговля и вымогательство — в Джалал-Абаде уволят милиционеров

17 мая 2017, 18:41 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В Джалал-Абаде сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД и службы безопасности ведомства провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, в ходе которой выяснилось, что в торговле зельем замешаны заместитель начальника Ала-Букинского РОВД, который работал в органах внутренних дел с 1993 года, и сотрудник общественного объединения "Против коррупции", сообщила пресс-служба МВД.

У них найдено 4 килограмма 754 грамма опия, предназначенного для продажи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Замначальника РОВД уволен. Кроме этого, выявлены факты незаконных поборов с предпринимателей со стороны руководства Сузакского РОВД.

Жители района обратились к руководству УВД Джалал-Абадской области с жалобами, что глава районного отдела внутренних дел под различными предлогами собирает деньги с частных предпринимателей, работающих на рынке центральной площади села Сузак.

"В случае отказа он угрожал уголовным и административным преследованием. Предприниматели написали заявление в УВД Джалал-Абадской области", - рассказали в МВД.

Милиционеры подтвердили факт сбора незаконных денег. Был обнаружен список сотрудников ОВД Сузакского района, собиравших "дань".

"Было установлено, что морально-психологический климат в Сузакском РОВД неустойчивый, во взаимоотношениях рядового состава и руководства разлад, не проводится работа по улучшению социально-бытовых условий сотрудников вверенного подразделения, имеются факты поборов с личного состава и граждан под различными предлогами", - сказано в сообщении пресс-службы МВД.

Также сотрудники УВД Джалал-Абадской области провели служебное расследование в отношении начальника Джалал-Абадского ГОВД и выявили в его работе недостатки.

Все материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абада для дачи им юридической оценки.

Представление об освобождении начальников Сузакского РОВД и Джалал-Абадского ГОВД подписано начальником милиции региона и направлено для принятия решения в МВД.