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Наркоторговля и вымогательство — в Джалал-Абаде уволят милиционеров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426558-ru.html

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И. о. мэра Джалал-Абада забрал свою машину со штрафстоянки после рейда

17 мая 2017, 18:41       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В Джалал-Абаде сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД и службы безопасности ведомства провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, в ходе которой выяснилось, что в торговле зельем замешаны заместитель начальника Ала-Букинского РОВД, который работал в органах внутренних дел с 1993 года, и сотрудник общественного объединения "Против коррупции", сообщила пресс-служба МВД.
У них найдено 4 килограмма 754 грамма опия, предназначенного для продажи. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Замначальника РОВД уволен. Кроме этого, выявлены факты незаконных поборов с предпринимателей со стороны руководства Сузакского РОВД.
Жители района обратились к руководству УВД Джалал-Абадской области с жалобами, что глава районного отдела внутренних дел под различными предлогами собирает деньги с частных предпринимателей, работающих на рынке центральной площади села Сузак.
"В случае отказа он угрожал уголовным и административным преследованием. Предприниматели написали заявление в УВД Джалал-Абадской области", - рассказали в МВД.
Милиционеры подтвердили факт сбора незаконных денег. Был обнаружен список сотрудников ОВД Сузакского района, собиравших "дань".
"Было установлено, что морально-психологический климат в Сузакском РОВД неустойчивый, во взаимоотношениях рядового состава и руководства разлад, не проводится работа по улучшению социально-бытовых условий сотрудников вверенного подразделения, имеются факты поборов с личного состава и граждан под различными предлогами", - сказано в сообщении пресс-службы МВД.
Также сотрудники УВД Джалал-Абадской области провели служебное расследование в отношении начальника Джалал-Абадского ГОВД и выявили в его работе недостатки.
Все материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абада для дачи им юридической оценки.
Представление об освобождении начальников Сузакского РОВД и Джалал-Абадского ГОВД подписано начальником милиции региона и направлено для принятия решения в МВД.

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