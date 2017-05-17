Абулгазиев: Арабские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Кыргызстан

17 мая 2017, 18:29 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 16 мая принял участие в 42 собрании Исламского банка развития в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия. В рамках собрания он провел встречи с вице-президентом ИБР Саед Ага, директором по операционным вопросам Кувейтского Фонда арабского экономического развития Марваном Аль-Ганемом и представителем фонда ОПЕК Фуад Аль-Базамом, сообщает пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев подчеркнул, что на данный момент в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года, в рамках которой предусмотрен ряд крупных экономических проектов.

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной сфере, энергетике, медицине, развитии ирригационных систем и обеспечении населения чистой водой. Арабские предприниматели отметили, что реализация вышеназванных проектов интересна Фонду. Кроме того был озвучен запрос правительства Кыргызской Республики по увеличению доли грант-элемента по линии арабских фондов в соответствии с условиями Стратегии управлением государственного долга страны", – говорится в сообщении.