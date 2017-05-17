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Кыргызская диаспора в Астане стала инициатором продвижения анти-коррупционной культуры для мигрантов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzska...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426555-ru.html

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17 мая 2017, 17:52       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Астане состоялось заседание выездной Общественной приёмной по теме "Формирование антикоррупционной культуры при предоставление государственных услуг для мигрантов". Его организатором выступило Кыргызское этнокультурное объединение "Кыргызстан-Астана".
Участники заседания посетили Управление миграционной полиции г.Астаны и ЦОН столичного района Алматы. Высказанные на встречах с сотрудниками указанных служб и посетителями просьбы и предложения станут предметом обсуждения для внесения предложений поповышению качества предоставляемых государственных услуг и формированию антикоррупционной культуры.
Инициатива о необходимости подобных встреч была высказана на круглом столе "Формирование антикоррупционной культуры, состоявшемся в февраля 2017 года.
В мероприятии приняли участие представители акимата г.Астаны, Ассамблеи народа Казахстана, партии "Нұр Отан", ДВД г.Астаны, Департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана, СМИ.
В ходе встреч были розданы памятки для мигрантов, в том числе на кыргызском языке для мигрантов из Кыргызстана, где указан телефон 1421 горячей линии антикоррупционного ведомства, по которому мигранты могут сообщать о фактах коррупции в сфере миграции. Памятка выпущена Посольством Кыргызстана в Астане совместно с кыргызским этнокультурным объединением "Кыргызстан-Астана".

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