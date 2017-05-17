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В Москве проходит очередное заседание Совета ЕЭК

Источник:
http://kabar.kg/news/v-moskve-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426554-ru.html

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17 мая 2017, 18:06       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В городе Москве (Российская Федерация) проходит очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Делегацию Правительства КР заседании Совета Евразийской экономической комиссии возглавляет вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
В состав делегации КР входит заместитель руководителя аппарата правительства КР — представитель КР в Евразийском экономическом союзе Санжар Уметалиев, заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства КР Николай Чуйков, заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков, заместитель министра иностранных дел КР Эмиль Кайкиев, заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Мирлан Омуралиев, первый заместитель председателя Государственной таможенной службы при правительстве КР Алтынбек Торутаев.
Всего в повестке дня очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии 15 вопросов, касающихся сотрудничества в области экономики, торговли, таможенного декларирования, транспорта, регулирования рынка лекарственных средств.

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