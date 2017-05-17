Г. Каракол вошел в первую пятерку популярных мест в СНГ для активного отдыха летом

17 мая 2017, 18:07 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В первую пятерку популярных горных курортов государств СНГ входят курорты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Узбекистане. Об этом сообщает агентство "ТурСтат", которое выявило самые популярные для активного отдыха летом 2017 года горные курорты СНГ.

Первую пятерку популярных у российских туристов горных курортов стран СНГ для активного отдыха составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан) и Каракол (Кыргызстан. Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), джиппинг, горные велосипеды (маунтинбайки) и квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.

По данным "ТурСтат", активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.

Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, - в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых - на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге - $90, а в Цахкадзоре - $80 в сутки.