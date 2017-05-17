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Г. Каракол вошел в первую пятерку популярных мест в СНГ для активного отдыха летом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/g-karakol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426553-ru.html

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17 мая 2017, 18:07       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В первую пятерку популярных горных курортов государств СНГ входят курорты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Узбекистане. Об этом сообщает агентство "ТурСтат", которое выявило самые популярные для активного отдыха летом 2017 года горные курорты СНГ.
Первую пятерку популярных у российских туристов горных курортов стран СНГ для активного отдыха составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан) и Каракол (Кыргызстан. Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), джиппинг, горные велосипеды (маунтинбайки) и квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес.
Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.
По данным "ТурСтат", активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.
Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, - в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых - на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге - $90, а в Цахкадзоре - $80 в сутки.

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