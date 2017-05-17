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В Бишкек прибывает делегация Парламента Государства Кувейт

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426551-ru.html

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17 мая 2017, 18:17       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. С 18 по 20 мая в Бишкеке будет находиться делегация депутатов Национальной Ассамблеи Государства Кувейт. Делегация прибывает с рабочим визитом.
Кувейтские парламентарии являются членами кыргызско-кувейтской межпарламентской группы дружбы и прибывают в Кыргызстан в рамках договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента КР А. Атамбаева в Государство Кувейт в 2015 году.
Ожидается, что во время пребывания в Бишкеке, делегация будет принята руководством Жогорку Кенеша КР и Духовного управления мусульман Кыргызстана.
На встрече в Жогорку Кенеше КР планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества между парламентами двух государств.
В ходе визита в ДУМК кувейтские депутаты будут ознакомлены с деятельностью ДУМК.

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