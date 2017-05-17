В Бишкек прибывает делегация Парламента Государства Кувейт

17 мая 2017, 18:17 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. С 18 по 20 мая в Бишкеке будет находиться делегация депутатов Национальной Ассамблеи Государства Кувейт. Делегация прибывает с рабочим визитом.

Кувейтские парламентарии являются членами кыргызско-кувейтской межпарламентской группы дружбы и прибывают в Кыргызстан в рамках договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента КР А. Атамбаева в Государство Кувейт в 2015 году.

Ожидается, что во время пребывания в Бишкеке, делегация будет принята руководством Жогорку Кенеша КР и Духовного управления мусульман Кыргызстана.

На встрече в Жогорку Кенеше КР планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества между парламентами двух государств.

В ходе визита в ДУМК кувейтские депутаты будут ознакомлены с деятельностью ДУМК.