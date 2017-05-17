День 17 Мая: Место премьер-министра станет вакантным

17 мая 2017, 18:11 Комментарии

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и расширил список граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК Марат Аманкулов и Ирина Карамушкина. Въезд в Украину им запрещен сроком на 5 лет.

Решение президента Порошенко, судя по комментариям Карамушкиной, стало полной неожиданностью для нее. Однако, она продолжила придерживаться своей первоначальной версии - это была частная поездка. "Но это была частная поездка, бюджет нашей страны никак не пострадал", - отметила парламентарий в комментарии АКИpress.

Напомним, "частная поездка" крутится в устах парламентария несмотря на наличие фотографии ее встречи с вице-спикером Крыма. С другой стороны, за свой счет, оказывается, депутату ЖК КР можно ехать хоть куда. Кроме, естественно, Тайваня.

Однако не бывает худа без добра: настроение депутата стало более праздничным, когда она узнала, что Порошенко наказал не только ее, но и Аманкулова...

Борьба за областной центр - Жалал-Абад - продолжается. Напомним, после выборов 11 декабря власть в городе фактически могла перейти оппозиции. Только после неимоверных усилий удалось вернуться к исходной стадии - повторные выборы в горкенеш назначены на 28 мая.

Эти выборы станут генеральной репетицией президентских выборов - в этом городе обосновались конкуренты, которые мечтают консолидировать южные кланы против провластного кандидата. Это Ташиев и Торобаев. Одним словом, результаты выборов в городе будут иметь психологический эффект.

Поэтому в начале мая мэр города Салайдин Авазов временно сложил полномочия, чтобы от СДПК принять участие в выборах.

Ситуация остается настолько накаленной, что в ночь с 15 на 16 мая неизвестные подожгли здание штаба политической партии "Мекеним Кыргызстан". Это новое политическое объединение, которое зародилось в Оше, получило 6 мест в горкенеше и 11 декабря неожиданно получила 7 мест в Бишкекском горкенеше.

Юридический адрес политической партии - Бишкек, Бакаева, 132. По этому адресу расположена недвижимость ОсОО "Арек Строй" и строительной компании "Ихлас". Первая компания активно застраивает территорию парка Ататюрка в Бишкеке. Вторая ассоциируется с именем бывшего премьер-министра. Неужели хотели припугнуть чужаков?

Сегодня ожидается собрание политсовета СДПК. На нем предполагается одобрить кандидатуру премьер-министра Сооронбая Жээнбекова на пост президента страны от правящей партии. Затем, по процедуре, в июне должен пройти съезд партии, на котором он будет выдвинут официально. После этого момента кресло премьер-министра станет вакантным.

Тут возникает следующий вопрос - кто станет премьер-министром. В условиях, когда кандидат в президенты представляет юг страны, премьер должен быть с севера. В первую очередь называется имя руководителя Аппарата президента Сапара Исакова. Именно под него отдан проект "Таза коом", который является прежде всего экономическим проектом.

Конечно, у других политиков вроде Чыныбая Турсунбекова и Исы Омуркулова существуют большие амбиции стать премьером, они "тоже хочут". Но шансы их невелики.