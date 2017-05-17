В Кыргызстане произошло землетрясение

17 мая 2017, 17:59 Комментарии

В Кыргызстане 17 мая в 16:02 зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 10 км к западу от села Шоро-Башат, 15 км к северо-западу от города Узген, 19 км к юго-востроку от города Жалал-Абад.

Интенсивность землетрясения в селе Шоро-Башат составила 2,5 балла, городах Узген, Жалал-Абад - 2 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.