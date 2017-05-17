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Новости Кыргызстана

На юге Кыргызстана вновь землетрясениеНа юге Кыргызстана вновь землетрясениеУтверждено техническое описание эталонов государственных символовУтверждено техническое описание эталонов государственных символов

В Кыргызстане произошло землетрясение

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426549-ru.html

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17 мая 2017, 17:59       Комментарии

В Кыргызстане 17 мая в 16:02 зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщили в МЧС.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 10 км к западу от села Шоро-Башат, 15 км к северо-западу от города Узген, 19 км к юго-востроку от города Жалал-Абад.
Интенсивность землетрясения в селе Шоро-Башат составила 2,5 балла, городах Узген, Жалал-Абад - 2 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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