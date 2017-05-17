Сбили насмерть врача, ехавшего с сыном на мотоцикле, — виновник скрылся

17 мая 2017, 17:47 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Тюпском районе ветеринарного врача, ехавшего на мотоцикле с сыном, сбил легковой автомобиль, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан местный житель, ставший очевидцем аварии.

Это случилось 16 мая примерно в 16.00 в селе Курменты. Ветврач, житель села Сары-Булак, ехал с 13-летним сыном на новом служебном мотоцикле. Навстречу им двигались "Жигули-99" с молодыми людьми в салоне. Мужчина, сидевший за рулем, был в нетрезвом состоянии.

Автомобиль неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с мотоциклом. Сына ветеринара выбросило на обочину. Мотоцикл после удара оказался под колесами легковушки. "Жигули" протащили его примерно на 50 метров. Затем авто с пассажирами скрылось с места ДТП. Задержать водителя удалось через несколько часов.

"Сына и отца в крайне тяжелом состоянии повезли в районную больницу. Там приняли только мальчика. Мужчину направили в областную больницу. По дороге в Каракол он скончался. Мальчика сегодня тоже повезли в Каракол на операцию", - сказал собеседник.

В отделении милиции Тюпского района эту информацию подтвердили и добавили, что водитель легковушки действительно был пьян. Его задержали вечером 16 мая с другом, которого позже отпустили. Водитель "Жигулей" находится в изоляторе временного содержания.

Упомянутый мотоцикл был выдан ветврачу для служебных целей. Такие же мотоциклы в конце марта 2017 года выдавались ветврачам Ошской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет следствие.