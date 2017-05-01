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Утверждено техническое описание эталонов государственных символов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/utverz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426547-ru.html

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17 мая 2017, 17:55       Комментарии

Утверждено техническое описание эталонов государственных символов, сообщает пресс-служба ГРС.
Постановлением правительства от 11 апреля 2017 года утверждена техническая спецификация государственного флага и государственного герба Кыргызской Республики.
"В биометрических паспортах использованы госсимволы страны в соответствии с требованиями утвержденной технической спецификации. Вся организационная часть по разработке технического описания эталонов государственных символов обеспечивалась ГРС. В этой связи в Госпредприятии "Инфоком" состоялось торжественное награждение участников рабочей группы Почетной грамотой ГРС за особый вклад в разработку технической спецификации государственных символов Кыргызской Республики: А. Чонбашев – главный художник госпредприятия "Кыял", Г. Токтосунова — искусствовед, академик и заслуженный деятель культуры, руководители и работники ведущих типографических компаний и креативного бюро "I-Media"", – говорится в сообщении.
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТРОЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПЕРЕНОС РАЗМЕРОВ С ОРИГИНАЛА НА КОПИЮ

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