17 мая 2017, 17:55 Комментарии

Утверждено техническое описание эталонов государственных символов, сообщает пресс-служба ГРС.

Постановлением правительства от 11 апреля 2017 года утверждена техническая спецификация государственного флага и государственного герба Кыргызской Республики.

"В биометрических паспортах использованы госсимволы страны в соответствии с требованиями утвержденной технической спецификации. Вся организационная часть по разработке технического описания эталонов государственных символов обеспечивалась ГРС. В этой связи в Госпредприятии "Инфоком" состоялось торжественное награждение участников рабочей группы Почетной грамотой ГРС за особый вклад в разработку технической спецификации государственных символов Кыргызской Республики: А. Чонбашев – главный художник госпредприятия "Кыял", Г. Токтосунова — искусствовед, академик и заслуженный деятель культуры, руководители и работники ведущих типографических компаний и креативного бюро "I-Media"", – говорится в сообщении.

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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