На юге Кыргызстана вновь землетрясение

17 мая 2017, 18:00 Комментарии

17 мая в 16:02 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, очаг подземных толчков располагался на границе Кыргызстана и Узбекистаном, в 10 км к западу от села Шоро-Башат, 15 км к северо-западу от города Узген, 19 км к юго-востоку от города Джалал-Абад, 22 км к юго-западу от города Кок-Янгак и 45 км к северо-востоку от города Ош.

"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селе Шоро-Башат 2,5 балла, Узгене и Джалал-Абаде 2 балла. Предварительно жертв и разрушений нет", – говорится в сообщении.