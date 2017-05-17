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Новости Кыргызстана

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На юге Кыргызстана вновь землетрясение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-yug...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426546-ru.html

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17 мая 2017, 18:00       Комментарии

17 мая в 16:02 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, очаг подземных толчков располагался на границе Кыргызстана и Узбекистаном, в 10 км к западу от села Шоро-Башат, 15 км к северо-западу от города Узген, 19 км к юго-востоку от города Джалал-Абад, 22 км к юго-западу от города Кок-Янгак и 45 км к северо-востоку от города Ош.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селе Шоро-Башат 2,5 балла, Узгене и Джалал-Абаде 2 балла. Предварительно жертв и разрушений нет", – говорится в сообщении.

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