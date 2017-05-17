Сегодня: нелепость адвокатов Текебаева, памяти жертв ДТП, нашествие саранчи

17 мая 2017, 17:30 Комментарии

Нелепость адвокатов Текебаева. Они обратились в Генеральную прокуратуру с протестом по поводу передачи коррупционного дела лидера "Ата Мекена" в суд. Юристы ссылаются на то, что не успели ознакомиться со всеми материалами и из семи томов изучили только два. Есть мнение, что предпринимается целенаправленная попытка затягивания процесса. Защита Текебаева очень не хочет, чтобы вся страна до президентских выборов узнала всю правду о коррупционных преступлениях их клиента.

Известный адвокат Икрамидин Айткулов в интервью "ВБ" выразил мнение, что ни о каком ущемлении прав адвокатов лидера "Ата Мекена" не может быть и речи. Сразу после поступления дела в суд, еще до назначения процесса юристам не запрещено изучать материалы. Лучше бы этим они сейчас и занимались, вместо того чтобы строчить кляузы, тем более что представители защита Текебаева неоднократно заявляли, что располагают железобетонными доказательствами его невиновности. В таком случае они больше всех должны быть заинтересованы в скорейшем рассмотрении дела в суде. Однако такого желания не наблюдается.

Грузовик разорван в клочья. "Мерседес гигант" попал под мощный сель, сопровождавшийся камнепадом в сельском округе Терек-Сай Чаткальского района. Поток протащил машину несколько десятков метров. Судя по внешнему виду, восстановлению авто не подлежит. Кабина раздавлена и практически полностью завалена камнями, оставшаяся часть грузовика скрыта толстым слоем грязи. В МЧС отмечают, что водитель при этом не пострадал.

Чрезвычайное ведомство сообщило, что объем сошедшей лавины грязи и камней в Чаткале составил около 120 тысяч кубометров. На дороге Ала-Бука – Жаны-Базар – Кировка образовались завалы. Сейчас движение по трассе невозможно, ведутся работы по расчистке полотна. В ликвидации последствий стихийного ведомства задействованы подразделения МЧС и спецтехника.

Памяти жертв ДТП: молчаливое шествие как протест беспределу на столичных дорогах. Акцию планируют провести местные активисты, чтобы привлечь внимание к тому, что практически каждый день в Бишкеке под колесами автомобилей гибнут люди. А в последнее время в скорбный список все чаще попадают дети. Организаторы планируют провести марш 28 мая, при этом они подчеркивают, что не будет никакой политики, лозунгов, криков или обвинений. В социальных сетях уже запущен хэштег #МолчаливоеШествиеПоЖертвамДТП.

Заявка на проведение акции подана в столичный муниципалитет, однако со стороны отдельных ответственных работников мэрии инициатива встретила сопротивление. Тем не менее активисты надеются на здравомыслие и поддержку руководства Бишкека. По оценкам организаторов, в шествии примут участие не менее тысячи человек, в том числе родители детей, которые погибли на дорогах. Марш начнется в сквере Горького, а конечной его точкой станет памятник Курманжан Датке. Каждый участник принесет по гвоздике. Цветы возложат к монументу, где будет объявлена минута молчания.

Казахстан выделяет Кыргызстану 100 миллионов долларов. Это решение поддержал мажлис (парламент) соседней республики. Деньги пойдут на улучшение таможенной инфраструктуры на границах ЕАЭС. Оказание помощи было предусмотрено дорожной картой по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу.

Схема работы будет выглядеть так. Кыргызстан предоставляет список проведения необходимых мероприятий, Казахстан утверждает их поэтапную реализацию и открывает финансирование. Таким образом, на нашем участке таможенной границы ЕАЭС инфраструктура будет приводиться в соответствие с требованиями санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем. Для контроля над целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках создается двусторонняя ревизионная комиссия.

Нашествие саранчи. Массовое скопление вредителей выявлено на полях в Панфиловском районе Чуйской области. По указанию полномочного представительства правительства в регионе начинается химическая обработка зараженных территорий. Травля насекомых проводится на территории 1200 гектаров.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов провел экстренное выездное совещание с соответствующими службами на месте очагов скопления саранчи и поручил завершить обработку до 19 мая. Как отмечают эксперты, вредителей необходимо уничтожить до третьей фазы развития (в первые 20 дней ее существования). Если эти сроки упустят, бороться с насекомыми будет уже бесполезно.

Болеем за наших. Сегодня отечественные клубы "Дордой" и "Алай" проведут очередные матчи розыгрыша Кубка Азиатской футбольной конфедерации. Столичная команда проведет домашний матч с таджикским "Истиклолом". Встреча начнется в 19.00 на стадионе имени Долена Омурзакова. Ошский "Алай" играет в гостях и попытает свою удачу в поединке с туркменским "Алтын Асыром".

Напомним, наши клубы выступают в отборочной группе "D" розыгрыша Кубка AFC. После пяти сыгранных туров "Дордой" и "Алай" на дне таблицы. Ошская команда проиграла все матчи с нолем, бишкекчане набрали всего три очка, одержав одну победу над соотечественниками. "Истиклол" и "Алтын Асы" - безоговорочные лидеры и борются только между собой. Они набрали по 10 очков. Выйти из группы нашим футболистам не удастся. Теперь на кону престиж, и покидая турнир, еще можно громко хлопнуть дверью. В общем, болеем за наших, несмотря ни на что.